«Народные» марки бензина и дизель подешевели на волгоградских АЗС

Необычную тенденцию на рынке автомобильного топлива зафиксировал Волгоградстат за период с 21 по 27 июля. По данным ведомства, средняя стоимость топлива снизилась с 71,25 до 71,01 рубля. В частности, стали доступнее по цене так называемые «народные» марки бензина. АИ-92 подешевел с 67,14 до 66,88 рубля за литр, АИ-95 — с 74,85 до 74,52 рубля.