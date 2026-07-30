Известный бодибилдер застрелил родителей и тяжело ранил 13-летнего брата

30-летний спортсмен выстрелил в родственников из пистолета, а затем сам вызвал скорую и полицию. Отца и мать спасти не удалось, а 13-летний брат сейчас находится в больнице в тяжёлом состоянии. Приехавшие на место медики и полицейские заявили, что Мора вёл себя странно.