Причиной заражения старшей смены в лагере под Новосибирском стал энтеровирус

«Причиной заболеваемости стал занос инфекции в лагерь», — говорится в сообщении ведомства.
Специалисты начали эпидемиологическое расследование и противоэпидемические мероприятия.
Для проверки взяли пробы питьевой воды, продуктов, воды из открытого водоёма, смывы с оборудования пищеблока и образцы дезинфицирующих растворов. Детей, которые могли заразиться, досрочно отправили домой под наблюдение врачей.
Ранее сообщалось, что отдыхающие жаловались на высокую температуру, слабость, рвоту и сыпь. Нескольких несовершеннолетних госпитализировали в инфекционную больницу.
Следственный комитет начал процессуальную проверку. При этом в ведомстве отметили, что руководство учреждения отреагировало на ситуацию своевременно.
Напомним, старшую смену лагеря «Чкаловец» под Новосибирском досрочно завершили после выявления инфекции. Шестеро детей пожаловались на высокую температуру, боль в горле и высыпания. При этом ребята помладше остаются в лагере, поскольку с заразившимися они не контактировали.
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