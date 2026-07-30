Суд сократил срок Серебрякову* до 24,5 года по делу о подрыве автомобиля офицера

В ноябре прошлого года Второй западный окружной военный суд назначил фигуранту 25 лет колонии и обязал выплатить штраф в 1 миллион рублей. Кроме того, в пользу пострадавших было взыскано порядка 4,5 миллиона рублей.
Адвокат пояснил, что апелляционная инстанция сократила приговор на шесть месяцев и исключила один из отягчающих пунктов обвинения. При этом защита на этом не остановилась и уже подала кассационную жалобу.
Серебрякову* инкриминировали подготовку к теракту, сам теракт, а также незаконные действия со взрывчатыми веществами и их производство. Свою вину мужчина признал полностью и извинился перед потерпевшими.
Инцидент произошёл утром 24 июля 2024 года в районе дома на улице Синявинской. Взрывное устройство сработало под автомобилем, в результате чего пострадали двое граждан.
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* Внесён в перечень террористов и экстремистов.