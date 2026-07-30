Суд сократил срок Серебрякову* до 24,5 года по делу о подрыве автомобиля офицера

После случившегося обвиняемый попытался скрыться, но был задержан в турецком Бодруме. Уже 26 июля его экстрадировали в Москву. В материалах ФСБ говорится, что Серебряков* сознался в закладке бомбы и сообщил, что действовал по указанию куратора из СБУ.