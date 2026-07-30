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Площадь лесных пожаров в Красноярском крае уменьшилась до 71,7 тысячи га

Все очаги зафиксированы в удаленной труднодоступной местности.

Источник: Комсомольская правда

Днем 30 июля в лесах Красноярского края зарегистрировали 128 пожаров на площади 71,7 тысячи га — основные очаги сосредоточены в Енисейском, Туруханском, Таймырском и Эвенкийском округах. Тайга горит в удаленной местности, угрозы населенным пунктам нет.

В Лесопожарном центре добавили, что на севере региона установилась жаркая ветреная погода с грозами и незначительными осадками — это способствует возникновению новых очагов. В крае продолжают работать команды специалистов из других регионов.

За минувшие сутки они ликвидировали восемь пожаров на площади 9,9 тыс. га. Все возгорания возникли из-за сухих гроз.

При обнаружении возгорания в тайге необходимо незамедлительно сообщить об этом по прямой линии лесной охраны по телефону: 8−800−100−94−00.