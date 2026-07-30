Украинские дроны атаковали склад в Удмуртии

В Удмуртии одно из предприятий подверглось атаке украинских беспилотников. Об этом сообщила врио главы республики Ольга Абрамова в своем Telegram-канале.
По оперативным данным, пострадавших при атаке нет. На месте дежурят кареты скорой помощи, работают все оперативные службы. Подробности о характере повреждений и масштабах разрушений пока не сообщаются.
Ранее сообщалось, что ВСУ предприняли попытку нанести массированный удар по территориям России. В ночь на 30 июля силы ПВО уничтожили 258 украинских БПЛА ВСУ над 11 регионами РФ, включая Удмуртию.
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