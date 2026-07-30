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Врачи спасли руку нижегородца, пострадавшего от бензопилы

Инструмент нанёс настолько серьёзное повреждение, что обнажились анатомические структуры кисти.

В Борском районе медики ММЦ «Волгоречье» (так теперь называется Борская ЦРБ) оказали экстренную помощь 19‑летнему парню, получившему тяжёлую травму руки. Об этом сообщили в Макс-канале «Бокал Прессека».

Несчастный случай произошёл из‑за неосторожного обращения с бензопилой: инструмент нанёс настолько серьёзное повреждение, что обнажились анатомические структуры кисти.

К спасению конечности подключилась мультидисциплинарная команда — травматологи, анестезиологи‑реаниматологи и специалисты операционного блока. В ходе сложного вмешательства врачи выполнили уникальную манипуляцию: повреждённую кисть временно зафиксировали к коже живота. Такой приём позволяет надёжно закрыть дефект тканей, минимизировать риск осложнений и избежать ампутации.

По прогнозам медиков, через 4−6 недель состоится следующий этап лечения — кисть отделят от передней брюшной стенки и продолжат восстановительные мероприятия.

Ранее карьеру чирлидера из США спас нижегородский врач.

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