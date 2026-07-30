Врачи спасли руку нижегородца, пострадавшего от бензопилы

В Борском районе медики ММЦ «Волгоречье» (так теперь называется Борская ЦРБ) оказали экстренную помощь 19‑летнему парню, получившему тяжёлую травму руки. Об этом сообщили в Макс-канале «Бокал Прессека».
Несчастный случай произошёл из‑за неосторожного обращения с бензопилой: инструмент нанёс настолько серьёзное повреждение, что обнажились анатомические структуры кисти.
К спасению конечности подключилась мультидисциплинарная команда — травматологи, анестезиологи‑реаниматологи и специалисты операционного блока. В ходе сложного вмешательства врачи выполнили уникальную манипуляцию: повреждённую кисть временно зафиксировали к коже живота. Такой приём позволяет надёжно закрыть дефект тканей, минимизировать риск осложнений и избежать ампутации.
По прогнозам медиков, через 4−6 недель состоится следующий этап лечения — кисть отделят от передней брюшной стенки и продолжат восстановительные мероприятия.
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