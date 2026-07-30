Человек погиб при пожаре в частном доме в Павловском округе

Минувшей ночью, 30 июля, в рабочем посёлке Тумботино (Павловский округ Нижегородской области) произошёл пожар в частном жилом доме. Об этом проинформировала пресс‑служба ГУ МЧС России по Нижегородской области.
Площадь возгорания достигла 35 квадратных метров. Для ликвидации огня задействовали семь спасателей и две единицы спецтехники. В ходе осмотра места происшествия было обнаружено тело погибшего. Сейчас специалисты устанавливают причины и обстоятельства трагедии.
Ранее три лошади и три пони погибли в пожаре в конном клубе в Стригине.
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