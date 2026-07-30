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Губернатор Гусев сообщил об отражении атаки 40 БПЛА на Воронеж и область

Опасность атаки БПЛА сохранялась в регионе около 12 часов.

Источник: АиФ Воронеж

Силы ПВО отразили атаку 40 БПЛА на Воронежскую область в ночь на 30 июля, сообщил губернатор Александр Гусев.

Беспилотники были уничтожены в небе над Воронежем и 12 районами области. По предварительным данным, никто не пострадал, разрушений нет. Опасность атаки БПЛА сохранялась в регионе около 12 часов.

Как уточнили в Минобороны РФ, за ночь дежурные силы ПВО перехватили и уничтожили 258 украинских беспилотников самолетного типа над Белгородской, Брянской, Воронежской, Волгоградской, Пензенской, Ростовской и Тамбовской областями, над Краснодарским краем, Республикой Крым, Республикой Адыгея и над акваториями Азовского и Черного морей.

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