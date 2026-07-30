Жительница Назарова поверила в «замену домофона» и отдала мошенникам 185 тысяч

Затем на нее вышел лжесотрудник службы безопасности, который заявил, что ее аккаунт на «Госуслугах» взломан. Чтобы сберечь накопления, ей предложили перевести их на «безопасный счет». Горожанка в панике выполнила все инструкции. Только спустя время она поняла, что стала жертвой аферистов. Женщина лишилась 185 000 рублей. После этого она обратилась в полицию. По данному факту заведено уголовное дело по статье «Мошенничество».