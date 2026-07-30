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В Удмуртии предприятие подверглось атаке БПЛА

Временно исполняющая обязанности главы Удмуртии Ольга Абрамова заявила об атаке беспилотных летательных аппаратов на одно из предприятий региона. По предварительным данным, пострадавших нет.

Источник: РИА "Новости"

Абрамова не назвала конкретный объект, ставший целью атаки. Она отметила, что предоставит дополнительные сведения по мере их поступления.

«На месте дежурят кареты скорой помощи. Там же работают все оперативные службы», — сообщила врио главы региона. Она призвала жителей сохранять спокойствие и не распространять непроверенные сведения.

Ранее в компании Wildberries проинформировали о возгорании на складе маркетплейса в городе Сарапуле (Удмуртия). Сотрудников успели эвакуировать до начала атаки БПЛА.

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