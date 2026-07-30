В Уфе иностранец переоделся в женщину, чтобы убить экс-жену

По данным Следкома Башкирии, после постоянных скандалов супруги разошлись. В апреле этого года фигурант прибыл в Россию. Чтобы его не узнали, он переоделся в женский спортивный костюм, надел парик и маску и стал караулить женщину. Когда она вышла к своему автомобилю, обвиняемый нанес ей не менее девяти ударов в область шеи, груди, лица и других частей тела. Убийство не было доведено до конца благодаря активному сопротивлению потерпевшей и вовремя подоспевшей помощи врачей.