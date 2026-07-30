Предприятие загорелось в поселке Волна под Таманью после атаки БПЛА

Оперштаб Краснодарского края сообщил о пожаре на предприятии в поселке Волна, расположенном рядом с портом Тамань в Темрюкском районе. ЧП произошло из-за атаки беспилотников.
«Обломки БПЛА упали на территории одного из предприятий. Пострадали четыре человека. Троих из них госпитализировали», — уточнили в штабе.
На месте работают экстренные службы. Другие подробности уточняются.
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