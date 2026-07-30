Поиск Яндекса
Ричмонд
+22°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Предприятие загорелось в поселке Волна под Таманью после атаки БПЛА

Оперштаб Краснодарского края сообщил о пожаре на предприятии в поселке Волна, расположенном рядом с портом Тамань в Темрюкском районе. ЧП произошло из-за атаки беспилотников.

Оперштаб Краснодарского края сообщил о пожаре на предприятии в поселке Волна, расположенном рядом с портом Тамань в Темрюкском районе. ЧП произошло из-за атаки беспилотников.

«Обломки БПЛА упали на территории одного из предприятий. Пострадали четыре человека. Троих из них госпитализировали», — уточнили в штабе.

На месте работают экстренные службы. Другие подробности уточняются.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше