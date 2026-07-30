Водитель автобуса изнасиловал 9-летнюю девочку и дал ей денег на еду

Мужчина попросил семилетнего брата потерпевшей передать сестре приглашение прийти к нему домой, велев детям сказать матери, что они идут играть на улице. Затем он дал мальчику деньги и отправил его в магазин за чаем. Когда девочка захотела пойти вместе с братом, водитель приказал ей остаться, запер дверь и изнасиловал ребенка. Он отпустил жертву только после того, как брат вернулся и начал стучать в дверь. Перед этим мужчина пригрозил школьнице расправой, если она кому-либо расскажет о случившемся, и дал детям денег на покупку врки-воки.