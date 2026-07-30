Водитель автобуса изнасиловал 9-летнюю девочку и дал ей денег на еду

В ЮАР водителя школьного автобуса приговорили к пожизненному заключению за изнасилование девятилетней девочки, сообщает IOL. Преступление произошло в городе Мамелоди, где обвиняемый работал водителем школьного транспорта всего два месяца.
Мужчина попросил семилетнего брата потерпевшей передать сестре приглашение прийти к нему домой, велев детям сказать матери, что они идут играть на улице. Затем он дал мальчику деньги и отправил его в магазин за чаем. Когда девочка захотела пойти вместе с братом, водитель приказал ей остаться, запер дверь и изнасиловал ребенка. Он отпустил жертву только после того, как брат вернулся и начал стучать в дверь. Перед этим мужчина пригрозил школьнице расправой, если она кому-либо расскажет о случившемся, и дал детям денег на покупку врки-воки.
О произошедшем стало известно спустя месяц, когда мать заметила, что дочь расплакалась, проходя мимо дома злоумышленника. Подозреваемого задержали. В суде он отрицал вину и просил не назначать пожизненное наказание, ссылаясь на то, что является единственным кормильцем троих детей. Суд отклонил его просьбу.
В ЮАР проблема сексуального насилия над детьми остается острой — по данным местных правозащитников, ежегодно регистрируются тысячи случаев. Власти ужесточают наказания: в 2024 году в стране ввели обязательную проверку всех соискателей на должности, связанные с работой с детьми.
В Волгоградской области задержали 24-летнего помощника прокурора Жирновского района, который подозревается в изнасиловании двух девушек и систематических половых контактах с 15-летней подростком. А в Удмуртии осудили 33-летнего мужчину, который в состоянии алкогольного опьянения изнасиловал девочку младше 14 лет и угрожал расправой над ее матерью. Он получил 15 лет колонии строгого режима и должен выплатить пострадавшей миллион рублей.