Поиск Яндекса
Ричмонд
+22°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Алматы спасли женщину, стоявшую на кондиционере 5-го этажа

В Алматы полицейские и спасатели предотвратили трагедию, сообщает Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

Известно, что на пульт «102» поступило сообщение о молодой женщине, которая находилась с внешней стороны жилого дома, стоя на наружном блоке кондиционера на уровне пятого этажа.

На место незамедлительно прибыли несколько патрульных экипажей. Пока одни сотрудники полиции разговаривали с женщиной, пытаясь успокоить ее и удержать от рокового шага, другие обеспечивали безопасность и координировали действия экстренных служб.

Через несколько минут к месту происшествия прибыли спасатели. Совместными усилиями им удалось благополучно вернуть женщину в квартиру.

По предварительной информации, инцидент произошел после семейного конфликта. Женщине оказали необходимую медицинскую помощь, после чего всех участников происшествия доставили в подразделение полиции для выяснения обстоятельств.

Немного ранее сообщалось, что в городе во время рейда стражи порядка обнаружили квартиру с вебкам-студией.