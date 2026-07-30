Два человека погибли из-за аварии с лодкой в Якутии

Во время поисковой операции спасатели обнаружили тела обоих мужчин. Как уточнили в Службе спасения Якутии, первого погибшего нашли на дне реки на глубине около двух метров рядом с затонувшей лодкой. Второго мужчину примерно через полчаса заметили очевидцы в двух километрах от места происшествия.