Два человека погибли из-за аварии с лодкой в Якутии

В Якутии на реке Амга перевернулась моторная лодка с тремя мужчинами. Двое погибли, еще одному удалось самостоятельно выбраться на берег и сообщить о случившемся, сообщили в Восточном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК России.
По предварительным данным, трагедия произошла в ночь на среду. Судоводитель и двое пассажиров в состоянии алкогольного опьянения переправлялись через реку Амга на моторной лодке. По пока не установленной причине судно перевернулось и затонуло.
Во время поисковой операции спасатели обнаружили тела обоих мужчин. Как уточнили в Службе спасения Якутии, первого погибшего нашли на дне реки на глубине около двух метров рядом с затонувшей лодкой. Второго мужчину примерно через полчаса заметили очевидцы в двух километрах от места происшествия.
По информации спасателей, погибшие приехали из Намского и Среднеколымского районов для заготовки сена и строительства коровника.
Следователи проводят доследственную проверку по факту нарушения правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта. Назначены судебно-медицинские экспертизы, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
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