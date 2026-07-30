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Два человека погибли из-за аварии с лодкой в Якутии

В Якутии на реке Амга перевернулась моторная лодка с тремя мужчинами.

В Якутии на реке Амга перевернулась моторная лодка с тремя мужчинами. Двое погибли, еще одному удалось самостоятельно выбраться на берег и сообщить о случившемся, сообщили в Восточном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК России.

По предварительным данным, трагедия произошла в ночь на среду. Судоводитель и двое пассажиров в состоянии алкогольного опьянения переправлялись через реку Амга на моторной лодке. По пока не установленной причине судно перевернулось и затонуло.

Во время поисковой операции спасатели обнаружили тела обоих мужчин. Как уточнили в Службе спасения Якутии, первого погибшего нашли на дне реки на глубине около двух метров рядом с затонувшей лодкой. Второго мужчину примерно через полчаса заметили очевидцы в двух километрах от места происшествия.

По информации спасателей, погибшие приехали из Намского и Среднеколымского районов для заготовки сена и строительства коровника.

Следователи проводят доследственную проверку по факту нарушения правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта. Назначены судебно-медицинские экспертизы, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

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