В российском городе мать-садистка сумела избежать тюрьмы за истязание сына

В Северодвинске суд вынес приговор матери, которая полгода истязала своего шестилетнего сына, сообщили в региональном СУ СК РФ.
С апреля по октябрь 2025 года пьяная женщина регулярно избивала ребенка и оскорбляла его. Врачи квалифицировали травмы, нанесенные мальчику, как вред здоровью средней тяжести.
В отношении фигурантки возбудили уголовное дело, мальчика изъяли из семьи. Суд назначил ей наказание в виде трех лет и одного месяца лишения свободы условно с испытательным сроком, а также взыскал компенсацию морального вреда в размере 200 тысяч рублей.
Это не единичный случай жестокого обращения с детьми в России. В июле 2026 года в Сочи задержали 38-летнюю мать, которая два месяца истязала полуторагодовалого сына — женщина избивала малыша и угрожала ему ножом. А в мае 2026 года в Туле арестовали многодетного отца, который систематически избивал малолетнего сына руками, ремнем и связывал его. В обоих случаях детей изъяли из семей, а в отношении родителей возбудили уголовные дела.