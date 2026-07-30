В российском городе мать-садистка сумела избежать тюрьмы за истязание сына

Это не единичный случай жестокого обращения с детьми в России. В июле 2026 года в Сочи задержали 38-летнюю мать, которая два месяца истязала полуторагодовалого сына — женщина избивала малыша и угрожала ему ножом. А в мае 2026 года в Туле арестовали многодетного отца, который систематически избивал малолетнего сына руками, ремнем и связывал его. В обоих случаях детей изъяли из семей, а в отношении родителей возбудили уголовные дела.