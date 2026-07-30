Самосвал перевернулся на Кантемировской улице на юге Москвы

Самосвал перевернулся на Кантемировской улице в Москве. Об этом в четверг, 30 июля, сообщили очевидцы произошедшего.
Инцидент произошел при движении в сторону Варшавского шоссе. При опрокидывании грузовик снес отбойник.
Из-за аварии для движения временно перекрыли две полосы. Информация о пострадавших уточняется. На месте работают экстренные и оперативные службы, передает «Москва 24».
Днем ранее автомобиль Mustang после ДТП вылетел на лестницу у выхода из станции метро «Домодедовская». Он оказался на ступенях подземного перехода.
Кроме того, ранее двое человек погибли в результате аварии с грузовиком на Калужском шоссе в Москве. Инцидент произошел вблизи села Вороново.