В Японии число погибших от землетрясения достигло 30

Число погибших в результате землетрясения магнитудой 7,1 в префектуре Кумамото на острове Кюсю достигло 30 человек, сообщила премьер-министр Японии Санаэ Такаити на заседании штаба по ликвидации последствий. В число жертв включены те, чья смерть может быть связана с последствиями стихии, включая одного гражданина Вьетнама. Землетрясение оставило многие дома без света, воды и газа.
В некоторых районах зафиксированы разрушения жилых домов, повреждены дороги и мосты. Спасательные работы продолжаются.
Правительство Японии развернуло пункты временного размещения для эвакуированных. Пострадавшим оказывается медицинская помощь.
Такаити поручила профильным ведомствам ускорить восстановление инфраструктуры. Власти оценивают масштаб ущерба.
Землетрясение магнитудой 7,1 стало одним из самых сильных в стране за последние годы. В регионе сохраняется риск повторных подземных толчков.
В апреле 2024 года в префектуре Исикава произошло землетрясение магнитудой 7,5, погибли более 200 человек. Кроме того, в июне 2026 года японские сейсмологи предупреждали о возможной активизации разломов в районе Кумамото.
Жителей Японии предупредили о землетрясении.
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