В Японии число погибших от землетрясения достигло 30

Число погибших в результате землетрясения магнитудой 7,1 в префектуре Кумамото на острове Кюсю достигло 30 человек, сообщила премьер-министр Японии Санаэ Такаити на заседании штаба по ликвидации последствий. В число жертв включены те, чья смерть может быть связана с последствиями стихии, включая одного гражданина Вьетнама. Землетрясение оставило многие дома без света, воды и газа.