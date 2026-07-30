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На Кубани обломки дрона упали на территорию предприятия, 4 человека пострадали

В Темрюкском районе Кубани обломки дрона ВСУ упали на территорию предприятия.

Источник: Комсомольская правда

В поселке Волна Темрюкского района обломки украинского беспилотника упали на территории предприятия. Об этом сообщили в оперативном штабе Кубани. Отмечается, что в результате ЧП пострадали четыре человека.

Напомним, утром 30 июля произошли пожары на складах Wildberries сразу в нескольких регионах. Сначала об ударе и пожаре сообщил губернатор Пензенской области Олег Мельниченко. А потом случилась атака БПЛА на Wildberries в Сарапуле республики Удмуртия 30 июля 2026 года.

При этом Вооруженные силы (ВС) России в ночь на четверг, 30 июля, нанесли массированный удар высокоточным оружием большой дальности по объектам на территории Украины. Удары пришлись по военным аэродромам, предприятиям военно-промышленного комплекса (ВПК), телекоммуникационным и логистическим центрам.

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