Четыре человека пострадали при падении обломков БПЛА в поселке Волна на Кубани

В поселке Волна Краснодарского края после падения обломков беспилотника на территории одного из предприятий пострадали четыре человека. Об этом в четверг, 30 июля, сообщил региональный оперативный штаб.
— В поселке Волна Темрюкского района обломки БПЛА упали на территории одного из предприятий. Пострадали четыре человека, — говорится в сообщении.
Уточняется, что троих пострадавших госпитализировали для оказания медицинской помощи. Кроме того, на территории предприятия возник пожар. По данным Telegram-канала оперштаба, на месте происшествия работают оперативные службы.
Ранее беспилотники атаковали склад Wildberries в Пензенской области. В результате пострадал один человек, около 200 сотрудников были эвакуированы.
22 июля основательница компании Татьяна Ким заявляла, что атаки на сотрудников Wildberries являются актами международного терроризма. По ее словам, организация делает все для безопасности работников.
ВСУ ударили и по складам маркетплейса в Невинномысске и Краснодаре. После этого в пресс-службе объединенной компании Wildberries и Russ уточнили, что логистический центр Wildberries в Невинномысске Ставропольского края эвакуирован согласно требованиям безопасности. Аналогичная ситуация произошла и с краснодарским объектом организации, который тоже подвергся атаке ВСУ.