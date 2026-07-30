Шквалистый ветер повалил деревья в Дзержинске

Для устранения последствий непогоды оперативно задействованы коммунальные бригады. Работы ведутся сразу на нескольких участках: на Парковой аллее, площади Дзержинского, Заревской объездной дороге, а также на улицах Матросова, Революции, Чапаева и Октябрьской.