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Шквалистый ветер повалил деревья в Дзержинске

В Единую дежурно‑диспетчерскую службу (ЕДДС) поступило 114 обращений от горожан.

Дзержинск накрыл мощный ливень, сопровождавшийся резким усилением ветра — его порывы доходили до 20 метров в секунду. Об этом сообщил мэр Дзержинска Михаил Клинков.

По словам главы города, в Единую дежурно‑диспетчерскую службу (ЕДДС) поступило 114 обращений от горожан: люди сообщали о поваленных деревьях и повреждённых элементах городской инфраструктуры.

Для устранения последствий непогоды оперативно задействованы коммунальные бригады. Работы ведутся сразу на нескольких участках: на Парковой аллее, площади Дзержинского, Заревской объездной дороге, а также на улицах Матросова, Революции, Чапаева и Октябрьской.

Специалисты в круглосуточном режиме распиливают и вывозят упавшие деревья, расчищая дороги и пешеходные зоны. Одновременно ведутся работы по устранению аварий на электросетях — это позволяет быстрее восстановить электроснабжение в пострадавших районах.

Ранее рухнувшее на дом дерево начали вывозить на Зеленодольской улице.