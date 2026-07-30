Шквалистый ветер повалил деревья в Дзержинске

Дзержинск накрыл мощный ливень, сопровождавшийся резким усилением ветра — его порывы доходили до 20 метров в секунду. Об этом сообщил мэр Дзержинска Михаил Клинков.
По словам главы города, в Единую дежурно‑диспетчерскую службу (ЕДДС) поступило 114 обращений от горожан: люди сообщали о поваленных деревьях и повреждённых элементах городской инфраструктуры.
Для устранения последствий непогоды оперативно задействованы коммунальные бригады. Работы ведутся сразу на нескольких участках: на Парковой аллее, площади Дзержинского, Заревской объездной дороге, а также на улицах Матросова, Революции, Чапаева и Октябрьской.
Специалисты в круглосуточном режиме распиливают и вывозят упавшие деревья, расчищая дороги и пешеходные зоны. Одновременно ведутся работы по устранению аварий на электросетях — это позволяет быстрее восстановить электроснабжение в пострадавших районах.
Ранее рухнувшее на дом дерево начали вывозить на Зеленодольской улице.