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«Проигнорированы призывы Казахстана»: в КТК заявили об атаке на нефтяной танкер «Тенгизшевройл»

В пресс-службе КТК сообщили, что грузоотправитель ТОО «Тенгизшевройл» минувшей ночью подвергся атаке беспилотников, передает NUR.KZ.

В пресс-службе Каспийского трубопроводного консорциума сделали заявление об атаке на танкер в акватории морского терминала КТК. Данную атаку в КТК назвали «террористической».

Сообщается, что все произошло в 03:45 по времени Астаны, пострадал танкер «Niffos Sifnos» под флагом Маршалловых островов. Грузоотправителем является ТОО «Тенгизшевройл» (компания «Шеврон»). Танкер находился под погрузкой нефти на выносном причальном устройстве.

«В результате атаки средствами БПЛА в район манифольдов для приема нефти на грузовой палубе возник пожар, который был потушен силами экипажа танкера при участии трех вспомогательных судов КТК», — сказано в сообщении.

В пресс-службе добавили, что пострадавших и жертв среди сотрудников КТК, а также подрядных организаций нет, разлива нефти не допущено. Медицинская помощь и эвакуация членов экипажа танкера не запрашивалась.

«Танкер сохранил плавучесть, проводится оценка повреждений. Погрузка нефти остановлена, объекты нефтепровода работают в штатном режиме», — добавили в КТК.

Кроме того, в территориальных водах, в шести морских милях от морского терминала КТК также был атакован танкер «Marathi» под флагом острова Мэн, следовавший для приема нефти на МТ КТК.

«Таким образом были проигнорированы призывы Республики Казахстан и других иностранных акционеров КТК, в том числе через Государственный департамент США о недопустимости силового воздействия на объекты международной энергетической инфраструктуры.

Это ссоздает риски для глобальной энергетической безопасности, нарушает механизмы бесперебойной международной торговли энергетическими ресурсами и наносит существенный ущерб экономическим интересам Республики Казахстан и западных акционеров КТК, а также компаниям грузоотправителям КТК, среди которых “Шеврон”, “ЭксонМобил”, “Эни”, “Тоталь”, “Шелл” и др.», — сказано в заявлении.

Корреспондент NUR.KZ направил запрос в пресс-службу Министерства энергетики Казахстана.

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