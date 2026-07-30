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Танкер загорелся на терминале КТК в Новороссийске из-за атаки БПЛА

Танкер подвергся атаке БПЛА во время погрузки нефти на выносном причале морского терминала в Новороссийске. Об этом сообщили в Каспийском трубопроводном консорциуме (КТК). Отгрузка нефти на объекте приостановлена.

Танкер подвергся атаке БПЛА во время погрузки нефти на выносном причале морского терминала в Новороссийске. Об этом сообщили в Каспийском трубопроводном консорциуме (КТК). Отгрузка нефти на объекте приостановлена.

В ночь на 30 июля был атакован танкер NIFFOS SIFNOS под флагом Маршалловых островов. Грузоотправитель ТОО «Тенгизшевройл» (Chevron), отметили в КТК. Пожар на судне, возникший после удара дрона, уже потушили. Пострадавших нет. Судно сохранило плавучесть, сейчас проводится оценка причиненного ущерба.

Также в шести морских милях от порта был атакован танкер MARATHI под флагом острова Мэн, ожидавший погрузки.

В компании заявили, что атаки на международную инфраструктуру наносят существенный ущерб экономическим интересам Казахстана и западных акционеров КТК.

С начала июля новороссийский терминал КТК несколько раз оказывался целью атаки БПЛА. Дроны пытались атаковать несколько нефтетанкеров. В предыдущий раз погрузочные операции останавливали 23 июля. В начале этой недели КТК отчитался о возобновлении отгрузки.

МИД Казахстана сообщал, что атаки на суда и инфраструктуру КТК были предметом переговоров между главой ведомства Ермеком Кошербаевым и госсекретарем США Марко Рубио.

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