Дроны атаковали два танкера у терминала КТК в Черном море

Беспилотники атаковали два танкера у терминала Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) в Черном море. Об этом говорится в сообщении компании.
Отмечается, что пострадавших и жертв среди сотрудников КТК и подрядных организаций нет, разлива нефти не допущено. Однако было принято решение остановить погрузка нефти на терминале, объекты нефтепровода работают в штатном режиме.
Отметим, это уже не первый удар беспилотниками по инфраструктуре КПК. Накануне Министр иностранных дел Казахстана Ермек Кошербаев провёл телефонный разговор с госсекретарём США Марко Рубио. Стороны обсудили атаки на инфраструктуру Каспийского трубопроводного консорциума (КТК).
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что украинские боевики не прекращают попытки нанести невосполнимый урон Каспийскому трубопроводному консорциуму (КТК), уже в пятый раз атакуя его инфраструктуру.