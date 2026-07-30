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В Крыму мужчину закидали на пляже камнями

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июл — РИА Новости Крым. Ялтинские полицейские задержали 41-летнего жителя Красногвардейского района, подозреваемого в угрозах и причинении физического вреда туристу из Санкт-Петербурга. Об этом сообщили в полиции Крыма.

Источник: РИА "Новости"

В полицию обратился 53-летний житель Санкт‑Петербурга. Турист сообщил, что во время отдыха на одном из пляжей Гурзуфа в него начал бросать крупные камни нетрезвый мужчина. На просьбу прекратить противоправные действия дебошир начал нецензурно высказываться и сломал палец туристу.

Полицейские установили личность нарушителя общественного порядка — им оказался 41-летний житель Крыма, который полностью признал свою вину.

«Отделом дознания УМВД России “Ялтинское” возбуждены уголовные дела по факту умышленного причинения средней тяжести вреда здоровью и угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью, если имелись основания опасаться осуществления этой угрозы», — уточнили в МВД.

Теперь дебоширу может грозить срок до пяти лет лишения свободы.

Ранее в Севастополе мужчина избил на улице 12-летнего мальчика. Он нанес телесные повреждения подростку, который проезжал мимо него на самокате. С полученными травмами мальчик вынужден был обратиться за помощью в медицинское учреждение.

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