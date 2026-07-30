Поиск Яндекса
Ричмонд
+22°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Велосипедиста снесло ветром под поезд в Нижегородской области

Мужчина на электровелосипеде получил смертельные травмы.

Вечером 29 июля на участке железной дороги между Балахной и Правдинском произошла трагедия с летальным исходом. Об этом проинформировало Центральное МСУТ СК России.

По предварительным данным, мужчина передвигался на электровелосипеде вдоль железнодорожного полотна. Когда к нему приближался поезд, вихревые потоки воздуха, возникающие из‑за движения состава, сбили велосипедиста и затянули под поезд. Полученные травмы оказались несовместимы с жизнью — мужчина скончался на месте.

Сейчас по факту происшествия проводится доследственная проверка. Правоохранительные органы выясняют все детали и устанавливают обстоятельства трагедии.

Ранее два человека пострадали в ДТП с «ГАЗелью» в Нижегородской области.