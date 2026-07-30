Велосипедиста снесло ветром под поезд в Нижегородской области

Вечером 29 июля на участке железной дороги между Балахной и Правдинском произошла трагедия с летальным исходом. Об этом проинформировало Центральное МСУТ СК России.
По предварительным данным, мужчина передвигался на электровелосипеде вдоль железнодорожного полотна. Когда к нему приближался поезд, вихревые потоки воздуха, возникающие из‑за движения состава, сбили велосипедиста и затянули под поезд. Полученные травмы оказались несовместимы с жизнью — мужчина скончался на месте.
Сейчас по факту происшествия проводится доследственная проверка. Правоохранительные органы выясняют все детали и устанавливают обстоятельства трагедии.
Ранее два человека пострадали в ДТП с «ГАЗелью» в Нижегородской области.