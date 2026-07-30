Велосипедиста снесло ветром под поезд в Нижегородской области

По предварительным данным, мужчина передвигался на электровелосипеде вдоль железнодорожного полотна. Когда к нему приближался поезд, вихревые потоки воздуха, возникающие из‑за движения состава, сбили велосипедиста и затянули под поезд. Полученные травмы оказались несовместимы с жизнью — мужчина скончался на месте.