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Очевидцы сообщают о смертельной аварии на перекрёстке в Перми

На месте работает бригада скорой помощи.

Очевидцы сообщили сайту perm.aif.ru о смертельной аварии в Перми.

Как рассказала пермячка, ДТП произошло на перекрёстке Куйбышева и Яблочкова. Мотоциклист врезался в машину и его отбросило на обочину. По данным сервиса «Яндекс. Карты», авария случилась в правом ряду.

«Посреди проезжей части валяется черный мотик или питбайк — непонятно, сильно помят. Ближе к обочине тело вроде лежало. Вокруг много людей и стоит скорая», — рассказала девушка сайту perm.aif.ru.

Другая жительница Перми предположила, что мотоциклист ехал в специализированный магазин, который находится Яблочкова 26 В.

Сайт perm.aif.ru направил запрос в Госавтоинспекцию Пермского края, чтобы узнать все подробности случившегося.