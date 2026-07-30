Подросток в Подмосковье сел за руль автомобиля, врезался в фуру и погиб

14-летний подросток в подмосковной деревне Островцы сел за руль авто, врезался в фуру и погиб. Об этом в четверг, 30 июля, рассказали в ГУ МВД по региону.
По предварительным данным, несовершеннолетний без прав управлял машиной марки «Чанган» и столкнулся с припаркованной на обочине грузовой автомашиной марки «Скания».
— В результате ДТП водитель 2012 года рождения и пассажир 2005 года рождения легковушки погибли на месте, — уточнили в Telegram-канале ведомства.
Сотрудники Госавтоинспекции выясняют все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято решение в установленном законом порядке.
27 июля двое человек погибли в результате аварии с грузовиком на Калужском шоссе в Москве. Инцидент произошел вблизи села Вороново. После столкновения иномарка загорелась.