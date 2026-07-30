В Ростовской области обломки БПЛА ВСУ повредили дом в Неклиновском районе. Об этом в своих соцсетях сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь. В селе Русская-Слободка упали обломки беспилотника и выбили два окна в жилом доме. Пострадавших нет. В ночь на 30 июля над регионом отразили массированную воздушную атаку. Всего уничтожили более 40 дронов в Таганроге и 8 районах: Кашарском, Миллеровском, Красносулинском, Шолоховском, Чертковском, Азовском, Аксайском и Тарасовском. Губернатор предупредил, что беспилотная опасность в Ростовской области сохраняется.