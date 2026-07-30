Беспилотники атаковали склады Wildberries в Пензе и Сарапуле

На логистических объектах компании Wildberries в Пензе и Сарапуле произошли возгорания после атаки беспилотников. Об этом сообщили в пресс-службе компании.
В Пензе после объявления воздушной тревоги со склада Wildberries эвакуировали сотрудников. После атаки на объекте возник пожар, на месте работают пожарные расчеты. По данным компании, пострадал один человек, ему оказали необходимую медицинскую помощь.
В Сарапуле после объявления воздушной тревоги персонал также был заблаговременно эвакуирован. В результате атаки на логистическом объекте произошло возгорание. По предварительной информации, пострадавших нет.
В компании отметили, что логистические цепочки уже перестроены. Прием поставок и отгрузка заказов продолжаются через другие логистические объекты.
Днём 29 июля был локализован пожар в логистическом комплексе компании в Рязани. Большую часть товаров, по сообщению пресс-службы, удалось сохранить.
24 июля после атаки беспилотников произошел пожар на складе Wildberries в деревне Новосаратовка Всеволожского района Ленинградской области. Также компания временно приостановила работу двух логистических комплексов в Санкт-Петербурге.
22 июля сообщалось об атаке беспилотников на логистические центры Wildberries в Краснодаре и Невинномысске. Тогда компания сообщала о пострадавших, а Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте. 18 июля ВСУ атаковали логистический центр Wildberries под Тамбовом. Тогда же был атакован логистический склад в Электростали Московской области.