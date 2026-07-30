Беспилотники атаковали склады Wildberries в Пензе и Сарапуле

22 июля сообщалось об атаке беспилотников на логистические центры Wildberries в Краснодаре и Невинномысске. Тогда компания сообщала о пострадавших, а Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте. 18 июля ВСУ атаковали логистический центр Wildberries под Тамбовом. Тогда же был атакован логистический склад в Электростали Московской области.