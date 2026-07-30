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В Екатеринбурге у гостиницы «Мадрид» обстреляли двух подростков

Прокуратура проводит проверку после нападения на подростка у гостиницы «Мадрид».

Источник: Комсомольская правда

В Екатеринбурге у гостиницы «Мадрид» обстреляли двух подростков. Инцидент произошел вечером 28 июля. Как сообщили в прокуратуре Свердловской области, перед нападением дети катались на велосипеде по улице Машиностроителей.

— В момент, когда подростки остановились у здания бывшей гостиницы и стали кидать мелкие камешки, неизвестным лицом была открыта стрельба из неустановленного предмета, — сообщили в ведомстве.

В связи с этим один из подростков получил повреждения.

Прокуратура Орджоникидзевского района Екатеринбурга организовала проверку. Сотрудники ведомства установят обстоятельства произошедшего и степень тяжести травм, причиненных подростку.

Кроме того, прокуратура проконтролирует проведение доследственной проверки.