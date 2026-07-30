В Екатеринбурге у гостиницы «Мадрид» обстреляли двух подростков. Инцидент произошел вечером 28 июля. Как сообщили в прокуратуре Свердловской области, перед нападением дети катались на велосипеде по улице Машиностроителей.
— В момент, когда подростки остановились у здания бывшей гостиницы и стали кидать мелкие камешки, неизвестным лицом была открыта стрельба из неустановленного предмета, — сообщили в ведомстве.
В связи с этим один из подростков получил повреждения.
Прокуратура Орджоникидзевского района Екатеринбурга организовала проверку. Сотрудники ведомства установят обстоятельства произошедшего и степень тяжести травм, причиненных подростку.
Кроме того, прокуратура проконтролирует проведение доследственной проверки.