В Приморье по делу о мошенничестве задержали лже-целительницу из Хабаровска

Потерпевшая пенсионерка обратилась в полицию, рассказали в местном отделении МВД. Она заявила, что стала жертвой мошенницы. По предварительным данным, инцидент произошел на улице Черемуховой во Владивостоке. В ходе случайного знакомства хабаровская «целительница» якобы рассказала женщине, что может вылечить ее ото всех болезней, однако для этого нужно провести специальный обряд.