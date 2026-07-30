В Приморье по делу о мошенничестве задержали лже-целительницу из Хабаровска

УМВД России по городу Владивостоку задержало лже-целительницу из Хабаровска, которая проходит подозреваемой по уголовному делу о мошенничестве. Утверждается, что женщина похитила более миллиона у пенсионерки, проживающей в столице Приморья. В полиции считают, что деньги «ведьма» получила за проведенный обряд исцеления от всех болезней, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Потерпевшая пенсионерка обратилась в полицию, рассказали в местном отделении МВД. Она заявила, что стала жертвой мошенницы. По предварительным данным, инцидент произошел на улице Черемуховой во Владивостоке. В ходе случайного знакомства хабаровская «целительница» якобы рассказала женщине, что может вылечить ее ото всех болезней, однако для этого нужно провести специальный обряд.
— Для проведения специального обряда подозреваемая потребовала принести все имеющиеся денежные накопления и фотографию. Встречу договорились провести около дома заявительницы, — сообщили в полиции Владивостока.
В ходе встречи на детской площадке недалеко от дома потерпевшей, предполагается, что хабаровская «ведьма» и подменила сбережения пожилой женщины на фальшивые деньги.
— Поддавшись уговорам лже-целительницы, пенсионерка взяла свои сбережения, спрятала их в носок и пришла на детскую площадку, где ее уже ждала злоумышленница. Во время проведения так называемого «обряда» женщина положила носок с деньгами на скамейку и по указанию незнакомки отвернулась, — отметили в управлении МВД.
Однако подмену пенсионерка обнаружила только дома: она уже собиралась сделать так, как порекомендовала новая знакомая — положить сбережения под подушку и ждать, пока обряд подействует, — однако приморчанка заметила, что носок подменили, а вместо настоящих денежных купюр внутри находились фальшивые.
Как выявили правоохранители, подозреваемая 51-летняя лже-целительница ранее уже была судима за совершение имущественных преступлений. После обращения пожилой женщины правоохранители возбудили уголовное дело о мошенничестве. «Ведьму» задержали, сейчас ее проверяют на причастность к другим подобным инцидентам.