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Что известно о последствиях массированной атаки БПЛА на регионы России

Силы ПВО перехватили и уничтожили за минувшую ночь 258 украинских беспилотников над десятью областями России. Речь идет о Белгородской, Брянской, Воронежской, Волгоградской, Пензенской, Ростовской, Тамбовской областях, Краснодарском крае, а также республиках Крым и Адыгея.

Источник: Российская газета

Силы ПВО перехватили и уничтожили за минувшую ночь 258 украинских беспилотников над десятью областями России. Речь идет о Белгородской, Брянской, Воронежской, Волгоградской, Пензенской, Ростовской, Тамбовской областях, Краснодарском крае, а также республиках Крым и Адыгея.

Так, под Пензой дроны ВСУ атаковали склад Wildberries. В результате на складе начался пожар. Оттуда успели эвакуировать около 200 сотрудников. Однако, по предварительным данным, есть один пострадавший — ему оказали медпомощь.

При этом задымление от горящего склада может идти к Пензе. Местные власти посоветовали жителям города закрыть окна и без нужды не выходить на улицу.

Сама компания в связи со случившимся перестроила логистические цепочки, перенеся прием поставок и отгрузку заказов на другие объекты.

Также Wildberries сообщила о возгорании в результате атаки БПЛА на логистическом комплексе в удмуртском Сарапуле. Предварительно, пострадавших там нет — всех сотрудников успели заблаговременно вывезти. Пожарные расчеты ликвидируют возгорание.

Как и в Пензе, Wildberries перестроила здесь логистику.

Также пожар начался на предприятии в поселке Волна Темрюкского района Краснодарского края. Причиной стало падение обломков БПЛА. В результате происшествия пострадали четыре человека, троих доставили в больницу.

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