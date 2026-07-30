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Беспилотники атаковали два танкера вблизи морского терминала КТК

30 июля 2026 года в 01:48 по московскому времени танкер «NIFFOS SIFNOS» (флаг Маршалловых Островов, грузоотправитель — ТОО «Тенгизшевройл», компания Chevron), находившийся под погрузкой на выносном причальном устройстве КТК ВПУ-3, подвергся атаке с применением беспилотных летательных аппаратов.

Источник: AP 2024

Как сообщили в пресс-службе Каспийского трубопроводного консорциума (КТК), в результате попадания БПЛА в район манифольдов для приема нефти на грузовой палубе возник пожар. Возгорание было ликвидировано силами экипажа танкера при содействии трех вспомогательных судов КТК.

В пресс-службе компании уточнили, что пострадавших и жертв среди сотрудников КТК и подрядных организаций нет, утечки нефти также не произошло. Танкер сохранил плавучесть, в настоящее время проводится оценка полученных повреждений. Погрузка нефти на терминале остановлена, при этом объекты нефтепровода функционируют в штатном режиме.

Кроме того, в территориальных водах на расстоянии 6 морских миль от морского терминала КТК атаке подвергся танкер MARATHI (флаг Острова Мэн), следовавший для приема нефти. В КТК сообщили, что это уже не первая атака БПЛА на суда в районе терминала под Новороссийском, в результате которой отгрузка нефти была приостановлена.

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