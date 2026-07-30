Беспилотники атаковали два танкера вблизи морского терминала КТК

Как сообщили в пресс-службе Каспийского трубопроводного консорциума (КТК), в результате попадания БПЛА в район манифольдов для приема нефти на грузовой палубе возник пожар. Возгорание было ликвидировано силами экипажа танкера при содействии трех вспомогательных судов КТК.
В пресс-службе компании уточнили, что пострадавших и жертв среди сотрудников КТК и подрядных организаций нет, утечки нефти также не произошло. Танкер сохранил плавучесть, в настоящее время проводится оценка полученных повреждений. Погрузка нефти на терминале остановлена, при этом объекты нефтепровода функционируют в штатном режиме.
Кроме того, в территориальных водах на расстоянии 6 морских миль от морского терминала КТК атаке подвергся танкер MARATHI (флаг Острова Мэн), следовавший для приема нефти. В КТК сообщили, что это уже не первая атака БПЛА на суда в районе терминала под Новороссийском, в результате которой отгрузка нефти была приостановлена.