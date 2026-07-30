ФСБ сообщила о задержании москвича за перевод денег на криптокошелек СБУ

Сотрудники ФСБ задержали 35-летнего жителя Москвы по делу о госизмене. Мужчина переводил деньги в пользу украинской спецслужбы, заявили в Центре общественных связей ведомства.
По версии следствия, мужчина по собственной инициативе через Telegram связался с представителем организации, которая признана террористической на территории РФ и запрещена. Затем гражданин перевел деньги «на криптовалютный кошелек, используемый СБУ в целях сбора средств для финансирования разведывательно-диверсионной деятельности».
По уголовному делу о госизмене (ст. 275 УК РФ) фигуранта поместили под стражу.