ФСБ сообщила о задержании москвича за перевод денег на криптокошелек СБУ

По версии следствия, мужчина по собственной инициативе через Telegram связался с представителем организации, которая признана террористической на территории РФ и запрещена. Затем гражданин перевел деньги «на криптовалютный кошелек, используемый СБУ в целях сбора средств для финансирования разведывательно-диверсионной деятельности».