Поиск Яндекса
Ричмонд
+22°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ФСБ сообщила о задержании москвича за перевод денег на криптокошелек СБУ

Сотрудники ФСБ задержали 35-летнего жителя Москвы по делу о госизмене. Мужчина переводил деньги в пользу украинской спецслужбы, заявили в Центре общественных связей ведомства.

Сотрудники ФСБ задержали 35-летнего жителя Москвы по делу о госизмене. Мужчина переводил деньги в пользу украинской спецслужбы, заявили в Центре общественных связей ведомства.

По версии следствия, мужчина по собственной инициативе через Telegram связался с представителем организации, которая признана террористической на территории РФ и запрещена. Затем гражданин перевел деньги «на криптовалютный кошелек, используемый СБУ в целях сбора средств для финансирования разведывательно-диверсионной деятельности».

По уголовному делу о госизмене (ст. 275 УК РФ) фигуранта поместили под стражу.