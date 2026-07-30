Пожар полностью ликвидировали в конюшне в Стригине

В Нижнем Новгороде полностью ликвидировали пожар в конюшне. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Нижегородской области.
Напомним, что в микрорайоне Стригино 29 июля прошёл пожар в конюшне конно-спортивного клуба. На место оперативно прибыли подразделения МЧС и сразу приступили к локализации возгорания.
В момент ЧП в здании находились люди: всех удалось своевременно вывести в безопасную зону. Также спасатели совместно с персоналом конюшни эвакуировали лошадей. Три лошади и три пони погибли.
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