Житель Богородска перевел деньги мошенникам при покупке билетов в театр для новой знакомой

В полицию «Богородский» обратился 18‑летний богородчанин и сообщил, что лишился 64 103 рубля при попытке приобрести билеты в театр. В ходе проверки правоохранители установили, что накануне в мессенджере он познакомился с девушкой по имени Елизавета. Новая знакомая предложила сходить на спектакль и прислала ссылку, которая внешне повторяла сайт популярного билетного оператора. На этом ресурсе молодой человек выбрал места и оплатил заказ на 4 101 рубль, но билет на e‑mail не пришёл.