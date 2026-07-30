Житель Богородска перевел деньги мошенникам при покупке билетов в театр для новой знакомой

В Богородске 18‑летний местный житель потерял более 64 тысяч рублей, пытаясь купить билеты в театр. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Нижегородской области.
В полицию «Богородский» обратился 18‑летний богородчанин и сообщил, что лишился 64 103 рубля при попытке приобрести билеты в театр. В ходе проверки правоохранители установили, что накануне в мессенджере он познакомился с девушкой по имени Елизавета. Новая знакомая предложила сходить на спектакль и прислала ссылку, которая внешне повторяла сайт популярного билетного оператора. На этом ресурсе молодой человек выбрал места и оплатил заказ на 4 101 рубль, но билет на e‑mail не пришёл.
Потерпевший написал в «техподдержку», указанную на сайте. По инструкциям лжеспециалиста, якобы для «возврата денег» и «отмены операции», он совершил ещё несколько переводов. Когда переписка с «Елизаветой» исчезла, а официальный билетный оператор подтвердил, что на их сайте покупка не фиксировалась, пострадавший понял, что стал жертвой мошенников.
По факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Сейчас проводятся оперативно‑розыскные мероприятия для установления подозреваемых.
ГУ МВД России по Нижегородской области напоминает: покупать билеты следует только через официальные сайты билетных операторов, внимательно проверяя адрес в строке браузера.
Ранее сообщалось, что мошенники украли деньги у нижегородца, искавшего спутницу на сайте знакомств.