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Воронежские прокуроры помогли обманутой женщине вернуть 299 тысяч

Суд поддержал иск сотрудников надзорного ведомства.

Источник: Комсомольская правда

В декабре 2024 года 35-летней жительнице Воронежа позвонили неизвестные и предложили быстро заработать на биржевых играх. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры. Поверив в легкий доход, она перевела свои сбережения на счета, которые продиктовали аферисты.

Осознав обман, женщина обратилась в полицию. Было возбуждено уголовное дело о мошенничестве. В ходе следствия нашли одного из владельцев счетов — 25-летнего жителя Кабардино-Балкарии, который не имел никаких прав на эти деньги.

Прокуратура подала иск в суд, чтобы взыскать с него сумму «неосновательного обогащения». Суд встал на сторону потерпевшей и обязал мужчину вернуть все 299 тысяч рублей.

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