Школьник так хотел прогулять уроки, что оказался под вниманием ФСБ

По версии следствия, в январе и марте 2026 года школьник отправил сообщения через чат-боты мессенджера своему классному руководителю, заместителю директора и директору. В письмах он сообщал об опасных предметах в здании учебного заведения. Причиной звонков стало нежелание идти на занятия, уточнили в полиции.