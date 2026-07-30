Школьник так хотел прогулять уроки, что оказался под вниманием ФСБ

В Красноярском крае возбудили четыре уголовных дела против 14-летнего школьника из Канска. Подростка подозревают в заведомо ложных сообщениях о терактах, сообщили в региональном главке МВД.
По версии следствия, в январе и марте 2026 года школьник отправил сообщения через чат-боты мессенджера своему классному руководителю, заместителю директора и директору. В письмах он сообщал об опасных предметах в здании учебного заведения. Причиной звонков стало нежелание идти на занятия, уточнили в полиции.
Летом этого года подросток отправил еще одно ложное сообщение — на этот раз через сайт юристов Свердловской области. Оперативники управления по борьбе с киберпреступлениями краевого главка МВД совместно с сотрудниками УФСБ пресекли его деятельность.
Следственный отдел полиции возбудил четыре уголовных дела по части 2 статьи 207 УК РФ. Максимальное наказание по этой статье — лишение свободы до пяти лет. Уголовная ответственность за такие преступления наступает с 14 лет.
Школьник находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Решается вопрос о его помещении в специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа.
В Норильске осенью 2025 года восьмиклассник отправил в свою школу электронное письмо об «опасных предметах» и стал фигурантом уголовного дела.