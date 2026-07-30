Четыре человека пострадали из-за падения обломков БПЛА на Кубани

При падении обломков беспилотника на территории предприятия в поселке Волна Темрюкского района Краснодарского края пострадали четыре человека. Об этом сообщили в оперативном штабе региона.
По информации властей, троих пострадавших доставили в медицинское учреждение, где им оказывают необходимую помощь. О состоянии четвертого человека не сообщается.
После падения обломков на территории предприятия вспыхнул пожар. К месту происшествия оперативно прибыли пожарные расчеты и экстренные службы, которые ликвидируют последствия инцидента.
В настоящее время специалисты продолжают работу на месте, выясняются все обстоятельства произошедшего.
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