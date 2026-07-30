Вихревые потоки воздуха от поезда насмерть сбили нижегородского велосипедиста

Трагедия произошла 29 июля на 38 километре Горьковской железной дороги на перегоне Балахна — Правдинск. Мужчина ехал на электровелосипеде вдоль железной дороги, когда вихревые потоки воздуха от приближающегося поезда сбили его с ног. Нижегородца затянуло к составу, от чего он погиб.