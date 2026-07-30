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Вихревые потоки воздуха от поезда насмерть сбили нижегородского велосипедиста

Мужчину затянуло к поезду, из-за чего он погиб.

Источник: Комсомольская правда

Вихревые потоки воздуха от проезжающего поезда насмерть сбили велосипедиста в Нижегородской области. Об этом сообщает пресс-служба МСУТ СКР по Нижегородской области.

Трагедия произошла 29 июля на 38 километре Горьковской железной дороги на перегоне Балахна — Правдинск. Мужчина ехал на электровелосипеде вдоль железной дороги, когда вихревые потоки воздуха от приближающегося поезда сбили его с ног. Нижегородца затянуло к составу, от чего он погиб.

Следователи проводят доследственную проверку по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта». Они устанавливают все обстоятельства случившегося.