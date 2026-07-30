Сотрудники ФСБ задержали в Москве мужчину за перевод средств на криптокошелек СБУ

Житель столицы самостоятельно через Telegram установил контакт с представителем украинской террористической организации, запрещенной в России.
После этого он перевел деньги на криптовалютный кошелек, который Служба безопасности Украины использует в целях сбора средств для финансирования разведывательно-диверсионной деятельности спецслужб.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье 275 УК РФ (государственная измена). Задержанный заключен под стражу, передает ТАСС.
27 июля сотрудники ФСБ также задержали в Хабаровске 55-летнего местного жителя по подозрению в государственной измене. Он передавал данные разведке Новой Зеландии.