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Сотрудники ФСБ задержали в Москве мужчину за перевод средств на криптокошелек СБУ

Сотрудники ФСБ задержали 35-летнего москвича за перевод средств на криптокошелек, используемый СБУ для финансирования диверсий. Об этом в четверг, 30 июля, сообщили в ЦОС ведомства.

Сотрудники ФСБ задержали 35-летнего москвича за перевод средств на криптокошелек, используемый СБУ для финансирования диверсий. Об этом в четверг, 30 июля, сообщили в ЦОС ведомства.

Житель столицы самостоятельно через Telegram установил контакт с представителем украинской террористической организации, запрещенной в России.

После этого он перевел деньги на криптовалютный кошелек, который Служба безопасности Украины использует в целях сбора средств для финансирования разведывательно-диверсионной деятельности спецслужб.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье 275 УК РФ (государственная измена). Задержанный заключен под стражу, передает ТАСС.

27 июля сотрудники ФСБ также задержали в Хабаровске 55-летнего местного жителя по подозрению в государственной измене. Он передавал данные разведке Новой Зеландии.