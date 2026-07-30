Внимание! Атака беспилотников в Пермском крае 30 июля 2026: срочные новости

«Внимание, угроза атаки беспилотников. Дослушайте сообщение до конца, затем следуйте инструкции. Если вы находитесь в помещении, отключите свет, газ, воду, не подходите к окнам, пройдите вглубь комнаты или в те помещения, которые расположены между несущими сплошными стенами и не имеют окон. Не пользуйтесь лифтом. Если вы находитесь на улице или в автотранспорте, немедленно отправляйтесь в ближайшее укрытие — здание, паркинг, подземный переход или в другое безопасное место. Оставайтесь там до отмены сигнала угрозы атаки беспилотников. Будьте бдительны», — сообщили горожанам по громкоговорителям.