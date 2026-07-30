Внимание! Атака беспилотников в Пермском крае 30 июля 2026: срочные новости

30 июля в Пермском крае вновь объявили режим «Беспилотная опасность» и план «Ковёр». В аэропорту Большое Савино задерживаются несколько рейсов, а в городах региона звучат сирены. Тем временем в других субъектах России беспилотники атаковали склады одного из популярных маркетплейсов. Последние новости об угрозе атаки БПЛА в Пермском крае — в материале сайта perm.aif.ru.
«Не подходите к окнам».
В 9:45 на территории Пермского края объявили режим «Беспилотная опасность». Жители региона получили соответствующие уведомления через официальное приложение МЧС России. В Министерстве территориальной безопасности сообщили, что все оперативные службы оповещены и находятся в полной готовности.
Тем временем в Перми и других городах края завыли сирены. По словам очевидцев, сигнал тревоги звучит волнами. Кроме того, в некоторых районах краевой столицы включились громкоговорители. Жителей призвали сохранять бдительность и строго следовать инструкциям.
«Внимание, угроза атаки беспилотников. Дослушайте сообщение до конца, затем следуйте инструкции. Если вы находитесь в помещении, отключите свет, газ, воду, не подходите к окнам, пройдите вглубь комнаты или в те помещения, которые расположены между несущими сплошными стенами и не имеют окон. Не пользуйтесь лифтом. Если вы находитесь на улице или в автотранспорте, немедленно отправляйтесь в ближайшее укрытие — здание, паркинг, подземный переход или в другое безопасное место. Оставайтесь там до отмены сигнала угрозы атаки беспилотников. Будьте бдительны», — сообщили горожанам по громкоговорителям.
Рейсы задерживаются на несколько часов.
В 10:15 в Пермском крае объявили план «Ковёр» радиусом 100 километров. Его объявляют при появлении в воздушном пространстве неопознанного объекта или нарушителя, а также в других исключительных случаях, связанных с угрозой безопасности полётов.
В 11:01 Росавиация сообщила о временном закрытии аэропорта Перми. В воздушной гавани приостановили приём и выпуск воздушных судов. Ограничения введены для обеспечения безопасности полётов.
Согласно данным онлайн-табло аэропорта Большое Савино, из Перми с задержкой отправятся рейсы в Сочи, Москву и Санкт-Петербург. Также с опозданием в краевую столицу прибудут самолёты из Москвы (два рейса), Сочи, Санкт-Петербурга, Усинска и Антальи. При этом некоторые рейсы задерживаются на 6−8 часов.
Атака на склад маркетплейса.
Ночью Пензенская область подверглась атаке беспилотников. Целью стал склад одного из популярных маркетплейсов. Как рассказал губернатор Олег Мельниченко, по предварительной информации, в результате атаки пострадал один человек — ему оказали необходимую медицинскую помощь. Из здания эвакуировали около 200 сотрудников. Сейчас на месте происшествия работают экстренные службы, которые ликвидируют последствия атаки.
Врио главы Удмуртии Ольга Абрамова сообщила, что вражеские БПЛА атаковали одно из предприятий республики. В пресс-службе того же маркетплейса заявили, что беспилотники ударили по складу в Сарапуле. По предварительным данным, в результате происшествия никто не пострадал. Сотрудников эвакуировали, на месте работают экстренные службы.