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Напавшего на писателя Салмана Рушди признали виновным в терроризме

Федеральный суд Нью-Йорка признал 28-летнего Хади Матара, отбывающего срок за нападение с ножом на писателя Салмана Рушди, виновным в теракте. Как сообщает «Би-би-си», по этому обвинению Матару грозит пожизненное лишение свободы. Приговор будет вынесен позже.

Федеральный суд Нью-Йорка признал 28-летнего Хади Матара, отбывающего срок за нападение с ножом на писателя Салмана Рушди, виновным в теракте. Как сообщает «Би-би-си», по этому обвинению Матару грозит пожизненное лишение свободы. Приговор будет вынесен позже.

Суд заявил, что в своих действиях Матар руководствовался изданной аятоллой Хомейни в 1989 году фетвой — религиозным указом, приговаривавшим Салмана Рушди к смерти за его роман «Сатанинские стихи» («Международное движение сатанизма» признано экстремистским и запрещено в РФ). Кроме того, Матара признали виновным в оказании помощи движению «Хезболла», которое признано в США террористическим. Суд указал, что в 2006 году лидеры «Хезболлы» призвали к выполнению фетвы. Именно на этот призыв и откликнулся обвиняемый.

Хади Матар, житель штата Нью-Джерси, напал на Салмана Рушди в августе 2022 года во время лекции, которую тот читал в Нью-Йорке. Мужчина выбежал на сцену и более десяти раз ударил писателя ножом, в результате чего тот потерял много крови и ослеп на один глаз. В мае 2025 года суд в Нью-Йорке приговорил Матара к 25 годам лишения свободы за покушение на убийство. Мужчина сейчас отбывает этот срок.

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