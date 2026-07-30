Подорвавшему машину офицера Минобороны Серебрякову* снизили срок на полгода

Апелляционный военный суд сократил на полгода срок отбывания наказания Евгению Серебрякову*, приговоренному к 25 годам колонии за подрыв автомобиля офицера Минобороны на Синявинской улице в Москве. Об этом в четверг, 30 июля, сообщил адвокат обвиняемого Владимир Семенцов.
— Апелляционная инстанция снизила наказание на полгода, убрали один квалифицирующий признак, — передает слова Семенцова РИА Новости.
Правозащитник отметил, что подал жалобу в кассационную инстанцию.
Серебрякова* завербовали украинские спецслужбы. Злоумышленник заложил взрывчатку под днище машины офицера МО РФ. СВУ привели в действие утром 24 июля 2024 года. В результате взрыва пострадал военнослужащий и его жена. Серебряков* скрылся, его задержали в Турции. Впоследствии он признал вину.
В ноябре прошлого года мужчину отправили за решетку на 25 лет и оштрафовали на один миллион рублей. Что известно о подрыве полковника и как удалось задержать Серебрякова* — в материале «Вечерней Москвы».
*Внесен в перечень террористов и экстремистов.