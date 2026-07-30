В Красноярском крае медведь разорил дачный участок

Сейчас дачники ждут охотоведов — специалисты выяснят, куда ушел зверь и есть ли опасность для людей. Само ЧП случилось недалеко от тропинки, которая ведет к таежному ключу. Кроме того, пострадавший участок около озера, где летом любят отдыхать дети.