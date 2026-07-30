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ФСБ показала видео задержания москвича, переводившего криптовалюту на счёт СБУ

Появилось видео задержания москвича, переводившего криптовалюту на счету СБУ. Кадры опубликовала пресс-служба ФСБ России.

Источник: Life.ru

Задержание жителя Москвы, переводившего средства на счета СБУ. Видео © ЦОС ФСБ.

Мужчину задержали дома. Он не оказывал сопротивления, но заявил, что не знает, по какой причине заинтересовал силовиков.

Напомним, сегодня ФСБ задержала 35-летнего москвича по делу о госизмене за финансирование украинских спецслужб. По данным ЦОС, мужчина сам вышел на связь с запрещённой в России террористической организацией через мессенджер и перевёл личные сбережения на указанный ему криптовалютный счёт, принадлежащий СБУ.

Всё о происшествиях, задержаниях и работе правоохранителей — читайте в разделе «Криминал» на Life.ru.