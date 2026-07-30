Палаточный отдых россиян на острове закончился убийством кирпичом

Подобные преступления на почве пьяных ссор происходят и в других регионах. В станице Каневской на Кубани 24-летний парень задушил ремнем 18-летнюю беременную сожительницу — девушка была против того, что он употребляет наркотики. В том же регионе суд на девять лет отправил в колонию мужчину, который во время пьянки забил руками и обухом топора 45-летнего гостя.