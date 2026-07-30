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Палаточный отдых россиян на острове закончился убийством кирпичом

В Астрахани задержали 39-летнего местного жителя.

В Астрахани задержали 39-летнего местного жителя. Его подозревают в убийстве 60-летнего знакомого во время отдыха на острове Городской.

Все случилось ночью 27 июля. Компания из пяти человек распивала спиртное. В ходе конфликта подозреваемый нанес потерпевшему множество ударов руками и ногами по туловищу, а затем кирпичом — по голове. Мужчина скончался на месте.

Сейчас фигурант под стражей. Следствие готовит ходатайство в суд об аресте. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ. Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Подобные преступления на почве пьяных ссор происходят и в других регионах. В станице Каневской на Кубани 24-летний парень задушил ремнем 18-летнюю беременную сожительницу — девушка была против того, что он употребляет наркотики. В том же регионе суд на девять лет отправил в колонию мужчину, который во время пьянки забил руками и обухом топора 45-летнего гостя.