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Часть Крыма осталась без света из-за повреждения электросетей

Ряд населённых пунктов Республики Крым обесточен вследствие повреждения магистральных сетей и объектов предприятия. О ситуации сообщает госпредприятие «Крымэнерго».

Источник: Life.ru

На полуострове действуют ограничения подачи электричества. Отключения носят ситуативный характер и зависят от обстановки в конкретных энергорайонах. Они вводятся, чтобы поднять уровень напряжения или избежать критической перегрузки инфраструктуры. Специалисты ведут круглосуточные работы для стабилизации системы.

Как уточнили в компании, сейчас техническая возможность запитать некоторые территории отсутствует. Причиной названы повреждения сетевого хозяйства.

Ранее председатель Совета министров региона Юрий Гоцанюк отмечал, что обстановка в отрасли остаётся непростой. При этом все стратегические учреждения функционируют в обычном режиме. К ним относятся больницы, экстренные службы и ключевая инфраструктура.

С 26 июня в Крыму и Севастополе введён региональный режим ЧС. Такое решение местные власти приняли для урегулирования экономических вопросов на фоне перебоев в логистике, подаче воды и обеспечении топливом.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

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